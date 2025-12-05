Еще один ценный природный объект был утрачен в Беларуси. Это следует из постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 62 от 27 ноября 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В постановлении сказано, что было прекращено функционирование геологического памятника природы республиканского значения валун «Любецкий» по причине утраты ценного природного объекта. Валун находился в Вилейском районе Минской области.
