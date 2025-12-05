Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще один ценный природный объект был утрачен в Беларуси

Ценный природный объект утрачен в Минской области.

Источник: Комсомольская правда

Еще один ценный природный объект был утрачен в Беларуси. Это следует из постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 62 от 27 ноября 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

В постановлении сказано, что было прекращено функционирование геологического памятника природы республиканского значения валун «Любецкий» по причине утраты ценного природного объекта. Валун находился в Вилейском районе Минской области.

Ранее мы писали, что Гомельская область потеряла ценный природный объект.

Тем временем адвокат сказала, может ли кассир в магазине отказать белорусу в покупке из-за нехватки сдачи.

А еще лесхозы озвучили цены на новогодние елки в Минске в 2025 году.