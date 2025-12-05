Ричмонд
Жители Ростовской области могут передать свои ружья на нужды СВО

Гладкоствольные и нарезные длинноствольные ружья принимают у жителей Дона для нужд СВО.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области могут передать бойцам СВО свои ружья, сообщают в управлении Росгвардии.

Ведется сбор огнестрельных гладкоствольных и нарезных длинноствольных ружей, это эффективное средство борьбы с БПЛА.

При передаче вооружения есть возможность получить освобождение от административной ответственности за некоторые нарушения, но только за такие, после которых не было негативных последствий.

Уведомить о желании добровольно сдать оружие можно с помощью специального сервиса на сайте Росгвардии. Также предлагают обратиться в территориальные подразделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии (по месту учета).

