Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Шелест рассказал о появлении новых ворот на территории «Омской крепости»

Конструкцию уже начали устанавливать к Новому году.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Мэр Омска Сергей Шелест поделился в пятницу, 5 декабря 2025 года, что в «Омской крепости» начали устанавливать новые ворота.

«Подготовка к новогодним праздникам входит в активную стадию. В эти минуты на территории музея-исторического парка “Омская крепость” идет монтаж входной группы “Зимние Тарские ворота”. Конструкция оснащена подсветкой и украшена тематическими элементами», — рассказал глава города.

Сергей Шелест показал эскиз, как будут выглядеть ворота с праздничной иллюминацией. Мэр отметил, что конструкция станет частью общего оформления площадки Главной городской елки и станет отличной фотозоной для памятных фото с семьей и друзьями.

Напомним, что огни на елке в Омской крепости 28 декабря 2025 года зажжет главный Дед Мороз. На эту роль назначили директора цирка Виталия Долю.