Сергей Шелест рассказал о появлении новых ворот на территории «Омской крепости»

Мэр Омска Сергей Шелест поделился в пятницу, 5 декабря 2025 года, что в «Омской крепости» начали устанавливать новые ворота.
«Подготовка к новогодним праздникам входит в активную стадию. В эти минуты на территории музея-исторического парка “Омская крепость” идет монтаж входной группы “Зимние Тарские ворота”. Конструкция оснащена подсветкой и украшена тематическими элементами», — рассказал глава города.
Сергей Шелест показал эскиз, как будут выглядеть ворота с праздничной иллюминацией. Мэр отметил, что конструкция станет частью общего оформления площадки Главной городской елки и станет отличной фотозоной для памятных фото с семьей и друзьями.
Напомним, что огни на елке в Омской крепости 28 декабря 2025 года зажжет главный Дед Мороз. На эту роль назначили директора цирка Виталия Долю.