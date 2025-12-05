В волгоградском музее «Старая Сарепта» стартует цикл новогодних программ

Цикл новогодних программ в рамках проекта «Новый год со вкусом» запускают в музее-заповеднике «Старая Сарепта». Посетить мероприятия можно будет по «Пушкинской карте», которая работает по национальному проекту «Семья», сообщили в центре информационного и материально-технического обеспечения Волгограда.
Посетителей ждут экскурсионно-интерактивные программы, концерты живой органной музыки, экскурсии с мастер-классами, увлекательные викторины и многое другое. Гости смогут познакомиться со старинными техниками витража, а также посетить мастер-класс по росписи елочного шара на программе «Хрустальные грани сарептской истории».
Для юных посетителей откроет свои двери ежегодная резиденция Деда Мороза, а также пройдет интерактивная программа «Новогодние проделки Бабы Яги». Кроме того, в преддверии Нового года и праздничные дни будет представлена музыкальная постановка «Щелкунчик», рассчитанная на семейную аудиторию. Там гости смогут услышать звучание органа, флейты и рояля.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.