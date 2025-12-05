В волгоградском музее «Старая Сарепта» стартует цикл новогодних программ

Для юных посетителей откроет свои двери ежегодная резиденция Деда Мороза, а также пройдет интерактивная программа «Новогодние проделки Бабы Яги». Кроме того, в преддверии Нового года и праздничные дни будет представлена музыкальная постановка «Щелкунчик», рассчитанная на семейную аудиторию. Там гости смогут услышать звучание органа, флейты и рояля.