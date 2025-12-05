Independent: США снова ударили по лодкам в Тихом океане

В публикации говорится, что в результате операции было уничтожено судно, на котором находились четыре человека.
По словам сенатора США Тома Коттона, действия американских военных были абсолютно правомерны и не должны вызывать тревогу международного сообщества.
Позднее американские спецслужбы подтвердили, что целью атаки стало судно, принадлежащее террористической организации и перевозившее незаконные наркотические вещества в Тихом океане.
«Лента.ру» сообщает, что новая атака была осуществлена почти сразу после того, как адмирал Фрэнк Митч Брэдли проинформировал профильные комитеты обеих палат Конгресса США об ударах, нанесенных еще в сентябре.
Ранее Трамп заявил, что США готовы нанести удары по странам-производителям кокаина, указав, что проблема контрабанды наркотиков касается не только Венесуэлы.