Ричмонд
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Independent: США снова ударили по лодкам в Тихом океане

Как сообщает британское издание The Independent, американские военные провели новую операцию в Тихом океане, нанеся удар по судам, предположительно используемым для наркоторговли.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В публикации говорится, что в результате операции было уничтожено судно, на котором находились четыре человека.

По словам сенатора США Тома Коттона, действия американских военных были абсолютно правомерны и не должны вызывать тревогу международного сообщества.

Позднее американские спецслужбы подтвердили, что целью атаки стало судно, принадлежащее террористической организации и перевозившее незаконные наркотические вещества в Тихом океане.

«Лента.ру» сообщает, что новая атака была осуществлена почти сразу после того, как адмирал Фрэнк Митч Брэдли проинформировал профильные комитеты обеих палат Конгресса США об ударах, нанесенных еще в сентябре.

Ранее Трамп заявил, что США готовы нанести удары по странам-производителям кокаина, указав, что проблема контрабанды наркотиков касается не только Венесуэлы.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше