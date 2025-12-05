Роспотребнадзор: в Калининградской области растет заболеваемость гриппом

«Сегодняшний штамм вируса гриппа нам знаком: это вирус АH3N2. А грипп, как уже сказала, может протекать тяжело, с осложнениями. Возможно, если сейчас человек тяжело болеет, то ранее причиной заболевания был другой вирус, а сейчас именно вирус гриппа. Определить это можно только лабораторным обследованием», — рассказала глава ведомства. По её словам, вирус гриппа АH3N2 лабораторно подтвержден у 108 заболевших. «Этот вирус, хорошо нам известный, циркулирует ежегодно. И он есть в составе вакцины, как и другие штаммы вируса: AH1N1, вирус гриппа B», — добавила Елена Бабура.