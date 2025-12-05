В мэрии рассказали, где в Калининграде поставят новые остановочные павильоны

В Калининграде в семи локациях установят новые остановочные павильоны — всего планируют смонтировать 11 конструкций. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, они появятся на остановках:
— «Ул. Памяти Павших в Афганистане» (из центра);
— «Ул. Белорусская» (в центр);
— «Ул. Рихарда Зорге» (в центр / из центра);
— «Ул. Флотская» (в центр);
— «Дворец бракосочетаний» (в центр / из центра);
— «Ул. Островского» (в центр / из центра);
— «Детский сад № 133» (в центр / из центра).
Подрядчика уже ищут. На работы выделено более 16,8 млн рублей.