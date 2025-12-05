В Новосибирске в детскую больницу ежедневно поступают до 90 детей

Главврач Татьяна Комиссарова отметила, что поток пациентов стабильно высокий, заполняемость коек составляет 80−85%. Основная часть больных — невакцинированные дети до трёх лет с сезонным гриппом и другими респираторными заболеваниями, которым назначают противовирусное и симптоматическое лечение. Об этом сообщает РБК Новосибирск.