В Новосибирске в детскую больницу ежедневно поступают до 90 детей

В Детскую городскую клиническую больницу № 3 Новосибирска ежедневно поступает 80−90 детей с респираторными инфекциями.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Главврач Татьяна Комиссарова отметила, что поток пациентов стабильно высокий, заполняемость коек составляет 80−85%. Основная часть больных — невакцинированные дети до трёх лет с сезонным гриппом и другими респираторными заболеваниями, которым назначают противовирусное и симптоматическое лечение. Об этом сообщает РБК Новосибирск.

Региональный минздрав оценивает общий рост заболеваемости как незначительный и преимущественно среди детей. В медучреждениях Новосибирской области продолжают действовать усиленные противоэпидемические меры: маски, термометрия на входах и обработка рук антисептиками.