В Новосибирске в детскую больницу ежедневно поступают до 90 детей

Главврач Татьяна Комиссарова отметила, что поток пациентов стабильно высокий, заполняемость коек составляет 80−85%. Основная часть больных — невакцинированные дети до трёх лет с сезонным гриппом и другими респираторными заболеваниями, которым назначают противовирусное и симптоматическое лечение. Об этом сообщает РБК Новосибирск.
Региональный минздрав оценивает общий рост заболеваемости как незначительный и преимущественно среди детей. В медучреждениях Новосибирской области продолжают действовать усиленные противоэпидемические меры: маски, термометрия на входах и обработка рук антисептиками.