Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Продажи подержанных автомобилей в Новосибирске упали на 15%

После новостей об изменении расчёта утилизационного сбора и снижении ключевой ставки в ноябре продажи подержанных автомобилей в Новосибирской области резко сократились на 15%.

Источник: Freepik

Наибольшее снижение наблюдается у корейских, американских и европейских марок, тогда как китайские бренды пострадали меньше — падение составило лишь 7%, пишет РБК Новосибирск.

В то время как в октябре продажи автомобилей на вторичном рынке выросли на 8% по сравнению с сентябрем, в последние месяцы активность покупателей снизилась. Аналитики связывают это с тем, что автолюбители стремились обновить свои автомобили по прежним ценам до конца года.

Продажи японских автомобилей упали на 14%, немецких — на 16%, а отечественных брендов — на 17%. Особенно сильно просели «Лада Гранта» с падением на 39%. Корейские автомобили, ранее демонстрировавшие рост, также снизились на 19%.

Общая динамика вторичного рынка остаётся отрицательной: за 11 месяцев 2025 года продажи сократились на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее АиФ-Новосибирск писал, что приложение поможет найти место для автомобиля у дома.