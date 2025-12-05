Продажи подержанных автомобилей в Новосибирске упали на 15%

В то время как в октябре продажи автомобилей на вторичном рынке выросли на 8% по сравнению с сентябрем, в последние месяцы активность покупателей снизилась. Аналитики связывают это с тем, что автолюбители стремились обновить свои автомобили по прежним ценам до конца года.