Продажи подержанных автомобилей в Новосибирске упали на 15%

Наибольшее снижение наблюдается у корейских, американских и европейских марок, тогда как китайские бренды пострадали меньше — падение составило лишь 7%, пишет РБК Новосибирск.
В то время как в октябре продажи автомобилей на вторичном рынке выросли на 8% по сравнению с сентябрем, в последние месяцы активность покупателей снизилась. Аналитики связывают это с тем, что автолюбители стремились обновить свои автомобили по прежним ценам до конца года.
Продажи японских автомобилей упали на 14%, немецких — на 16%, а отечественных брендов — на 17%. Особенно сильно просели «Лада Гранта» с падением на 39%. Корейские автомобили, ранее демонстрировавшие рост, также снизились на 19%.
Общая динамика вторичного рынка остаётся отрицательной: за 11 месяцев 2025 года продажи сократились на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее АиФ-Новосибирск писал, что приложение поможет найти место для автомобиля у дома.