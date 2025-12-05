Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В двух районах Ростовской области отразили атаки БПЛА

Воздушную атаку отразили в Чертковском и Шолоховском районах Дона.

Источник: Комсомольская правда

Атаки БПЛА отразили в двух районах Ростовской области в ночь на 5 декабря. Информация была опубликована в телеграм-канале губернатора Юрия Слюсаря.

— Силами ПВО ночью отражена атака БПЛА по северу Ростовской области — в Чертковском и Шолоховском районах. Никто из людей не пострадал, — проинформировал Юрий Слюсарь.

По данным Минобороны России, в период с 23 часов 4 декабря до 7 утра 5 декабря в регионе ликвидировали семь беспилотных летательных аппаратов.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше