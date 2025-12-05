В двух районах Ростовской области отразили атаки БПЛА

Атаки БПЛА отразили в двух районах Ростовской области в ночь на 5 декабря. Информация была опубликована в телеграм-канале губернатора Юрия Слюсаря.
— Силами ПВО ночью отражена атака БПЛА по северу Ростовской области — в Чертковском и Шолоховском районах. Никто из людей не пострадал, — проинформировал Юрий Слюсарь.
По данным Минобороны России, в период с 23 часов 4 декабря до 7 утра 5 декабря в регионе ликвидировали семь беспилотных летательных аппаратов.
