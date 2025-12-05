АТОР: билеты на самолеты до Сочи в январе подорожали на 84%

Взрывной рост цен на билеты в Сочи демонстрируют российские авиакомпании. Стоимость перелета в январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года выросла на 84%, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Больше всего подорожали билеты на авиаперелеты до Калининграда (+85%). На третьем месте — стоимость билетов до Минеральных вод (+77%). Значительную роль в этом повышении сыграл рост цен на рейсы из Москвы. Некоторые из них подорожали более чем на 200%.
А вот вернуться обратно домой, особенно в начале новогодних праздников, стоит куда дешевле.
Меньше всего в цене выросли маршруты между крупными деловыми центрами, к примеру, между Москвой и Новосибирском, Москвой и Санкт-Петербургом.
Ранее «Югополис» сообщал, что новогодние туры в Сочи стали одними из самых популярных и самых дорогих. Цена некоторых путевок может доходить до 2 млн рублей. Заметнее всего подорожало проживание на зимних каникулах в трех населенных пунктах юга России. Почти в два раза выросли цены на отдых в Хамышках в Адыгее, Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае и Севастополе.