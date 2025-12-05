АТОР: билеты на самолеты до Сочи в январе подорожали на 84%

Ранее «Югополис» сообщал, что новогодние туры в Сочи стали одними из самых популярных и самых дорогих. Цена некоторых путевок может доходить до 2 млн рублей. Заметнее всего подорожало проживание на зимних каникулах в трех населенных пунктах юга России. Почти в два раза выросли цены на отдых в Хамышках в Адыгее, Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае и Севастополе.