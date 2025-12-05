Два новых пункта отбора на военную службу по контракту откроют в Сочи

В Сочи откроют два новых пункта отбора граждан на военную службу по контракту. Об этом стало известно на совещании в городской администрации под председательством мэра Андрея Прошунина, посвященном мерам поддержки участников спецоперации и привлечению граждан на контрактную службу.
Для удобства кандидатов, желающих вступить в ряды профессиональной армии, в дополнение к существующим возможностям (сайт Минобороны, контракт23.рф, gosuslugi.ru и городской военный комиссариат на ул. Кирова, 155А) организуют два дополнительных пункта отбора:
— в Лазаревском районе по адресу: улица Победы, 67;
— в Центральном районе по адресу: улица Горького, 29.
Уточнить информацию можно также по телефонам:
«В наши дни как никогда важна общая поддержка тех, кто защищает безопасность страны», — отметил Андрей Прошунин.
Он также напомнил, что для участников СВО, заключивших контракт до 31 декабря 2025 года, общая выплата в 3 миллиона рублей складывается из 2,1 миллиона рублей от губернатора, 500 тысяч рублей от Сочи и 400 тысяч рублей федеральной выплаты от Минобороны.
Также в силу вступили изменения для операторов спецподразделений БПЛА: теперь при подписании контракта с Министерством обороны РФ им гарантируется увольнение со службы по истечении срока действия контракта, а сменить профиль военнослужащий может только по личному согласию.