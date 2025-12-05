Новосибирцы потратят на декор к Новому году в среднем 4 500 рублей

Аналитики Авито выяснили, что подавляющее большинство опрошенных ими новосибирцев планируют украшать свои дома к Новому году. В среднем на декор они готовы потратить около 4 500 рублей. При этом более половины опрошенных планируют докупить новый декор, а почти каждый второй добавит в композицию украшения и игрушки, доставшиеся от старших поколений. Результатами исследований Авито поделились с Om1 Новосибирск.