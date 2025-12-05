Новосибирцы потратят на декор к Новому году в среднем 4 500 рублей

Аналитики Авито выяснили, что подавляющее большинство опрошенных ими новосибирцев планируют украшать свои дома к Новому году. В среднем на декор они готовы потратить около 4 500 рублей. При этом более половины опрошенных планируют докупить новый декор, а почти каждый второй добавит в композицию украшения и игрушки, доставшиеся от старших поколений. Результатами исследований Авито поделились с Om1 Новосибирск.
Украсить дом к предстоящему Новому году собираются 9 из 10 жителей Новосибирска. Чаще всего подготовка начинается за 1−2 недели до праздника, так ответили 34% опрошенных. Еще 23% планируют заняться декором в начале декабря, а 18% — в последние дни месяца. 14% уже нарядили дом, в основном это молодежь 18−24 лет (21%).
Большинство жителей Новосибирска (87%) не обойдутся без ёлки. В основном опрошенные предпочитают искусственные, живую планируют поставить 22% респондентов, чаще всего это зумеры (24%). Также 75% украсят дом гирляндами.
Мнения по декору разделились по поколениям. Представители старших поколений (46−49%) планируют расставить фигурки Деда Мороза и Снегурочки и украсить дом винтажными игрушками из СССР (28−29%). Молодежь (27%) собирается расставить свечи, развесить умные гирлянды (25%) и украшения ручной работы (22%).
Каждый второй (55%) опрошенный докупает что-то из декора каждый год. Из них 42% дополняют коллекцию парой элементов, а 14% признаются, что всегда основательно закупаются новыми украшениями и игрушками, в основном это молодежь 25−34 лет (16%). Еще 11% обновляют декор раз в 2−3 года.
В среднем респонденты планируют потратить на новогодний декор около 4 500 рублей, причем молодежь — на четверть больше. Однако 45% хотели бы уложиться в сумму до 3 000 рублей, 25% — в 5 000 рублей, а 14% — в 10 000 рублей. Потратить еще больше готовы 9%.
Покупать украшения 54% предпочитают в торговых центрах. Однако 75% не обходят стороной онлайн-площадки и сайты, а 12% ищут декор на ресейле — секонд-хэндах, шоурумах и на специализированных платформах, таких как Авито.
Почти половина респондентов (46%) используют украшения, доставшиеся от старших поколений. Еще 21% бережно хранят старые игрушки, даже если почти не используют их в оформлении дома.
После праздников большинство (82%) аккуратно складывает декор до следующего года. 12% оставляют часть украшений в качестве элементов интерьера (чаще молодежь 18−24 лет — 19%). Также есть те, кто отдает какие-то украшения родственникам или друзьям (6%) или продает декор на ресейл-платформах (4%).