Комитет Госдумы одобрил проект о крестах в описании российского герба

Комитет ГД рекомендовал принять в I чтении проект о крестах в описании герба РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, закрепляющий кресты в описании герба России, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе.

«Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении указанный законопроект», — сказано в документе.

Авторами инициативы выступили 412 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Как отмечал ранее Володин, герб России — это один из символов государственности, необходимо сделать все, чтобы не допускать искажений его изображения.

Инициативой предлагается внести изменения в статью 1 Федерального конституционного закона «О Государственном гербе Российской Федерации». Законопроектом предлагается дополнить описание герба РФ указанием на то, что «малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами Государственного герба Российской Федерации, увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами».