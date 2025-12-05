Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Модернизация уфимского молочного завода обойдется в пять миллиардов рублей

«Комос групп» вложит 5 миллиардов рублей в обновление Уфимского молочного завода.

Источник: Комсомольская правда

Агрохолдинг «Комос групп» направит пять миллиардов рублей на обновление Уфимского молочного завода. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов.

Планируется, что модернизация производственных фондов займет около пяти лет и будет проводиться поэтапно. В результате этих вложений предприятие сможет перерабатывать до 500 тонн молока ежедневно.

Как ранее сообщали СМИ, летом 2025 года входящее в «Комос групп» АО «Милком» зарегистрировало новую компанию — ООО «Уфимский молочный завод». А в середине сентября стало известно, что холдинг приобрел предприятие «Уфамолагропром», которое до этого принадлежало АО «Вимм-Билль-Данн» в составе корпорации PepsiCo.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.