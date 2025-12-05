Модернизация уфимского молочного завода обойдется в пять миллиардов рублей

Агрохолдинг «Комос групп» направит пять миллиардов рублей на обновление Уфимского молочного завода. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов.
Планируется, что модернизация производственных фондов займет около пяти лет и будет проводиться поэтапно. В результате этих вложений предприятие сможет перерабатывать до 500 тонн молока ежедневно.
Как ранее сообщали СМИ, летом 2025 года входящее в «Комос групп» АО «Милком» зарегистрировало новую компанию — ООО «Уфимский молочный завод». А в середине сентября стало известно, что холдинг приобрел предприятие «Уфамолагропром», которое до этого принадлежало АО «Вимм-Билль-Данн» в составе корпорации PepsiCo.
