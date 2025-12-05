Ричмонд
«Ставила коленями на крупу, привязывала руки скотчем к табуретке». Под Веткой бабушка жестоко воспитывала внука из-за поведения в школе и нежелания делать уроки

Под Веткой бабушка воспитывала внука, привязывая его руки скотчем к табуретке.

Источник: Комсомольская правда

Под Веткой бабушка воспитывала внука, привязывая его руки скотчем к табуретке. Подробности рассказал заместитель начальника управления Следственного комитета по Гомельской области Дмитрий Степанчиков. Об этом сообщает БелТА.

В марте между пожилой жительницей Ветковского района и ее десятилетним внуком возник конфликт.

— Бабушка поставила его коленями на гречневую крупу. Когда мальчик, испытывая боль, пытался встать, она решила подавить его волю. Чтобы продолжить свои действия, привязала его руки скотчем к табуретке и стала бить по различным частям тела руками и ремнем, — озвучил подробности Дмитрий Степанчиков.

По его словам, указанные меры женщина принимала по причине плохого поведения внука: непослушания, неудовлетворительного поведения в школе, а также нежелания делать уроки. Женщина считала, что все перечисленное требовало наказания в воспитательных целях.

— Когда бабушка при очередном непослушании внука повторно решила его наказать аналогичным образом, тот отказался стоять на гречке, за что она привязала внука к спинке стула скотчем и несколько раз ударила ладонями по лицу, — сообщил заместитель начальничка.

Озвученный «воспитательный» момент был установлен комиссией по делам несовершеннолетних, которая в тот день как раз посещала место жительства ребенка. В отношении женщины преследование было прекращено в связи с амнистией.

Ранее в Мозыре отец-одиночка воспитывал сына, пристегивая его цепью к батарее: «Сидел за столом и делал уроки, но его нога пристегнута цепью к батарее».

Тем временем в Жлобине отчим засыпал красный перец в рот и под веки 9-летнему пасынку, чтобы тот сознался в краже.

Кроме того, минская милиция сделала заявление о случаях латентной педофилии.