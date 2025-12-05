В Народном фронте рассказали о первых вопросах для прямой линии с Путиным

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Первые вопросы для прямой линии с президентом Владимиром Путиным касаются социальной сферы и ЖКХ, сообщила координатор молодежного крыла «Народного фронта» Эльвира Сайфиева.
«Для нас большая честь быть частью данного события. Обычно задают вопросы, направленные на коммунальные, бытовые или социальные направления», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. Сбор вопросов стартовал 4 декабря и продлится вплоть до окончания программы.
Текстовые и видеовопросы можно отправить через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», доступен чат-бот на платформе MAX.
Есть и другие способы: зайти на сайт программы москва-путину.рф, отправить СМС- или ММС-сообщение на номер 0−40−40 и по телефону 8−800−200−40−40. Вопросы будут принимать и через специальное мобильное приложение, информация о нем доступна на сайте программы.
В прошлом году программа «Итоги года с Владимиром Путиным» продлилась четыре с половиной часа, за это время президент ответил на 76 вопросов.