В Казани собирают главную 35-метровую новогоднюю елку

Высота новогодней красавицы составит 35 метров, что сравнимо с 11-этажным зданием. Монтажные работы начались 20 ноября. В настоящее время у елки уже появилась зеленая верхушка и нижняя часть. Точная дата торжественного открытия пока не объявлена, но в прошлом году церемония состоялась 24 декабря.