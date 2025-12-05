В Казани собирают главную 35-метровую новогоднюю елку

В Казани продолжаются работы по установке главной городской новогодней елки у центра семьи «Казан». Специалисты уже собрали металлический каркас будущего праздничного дерева и начали крепить искусственные ветки.
Высота новогодней красавицы составит 35 метров, что сравнимо с 11-этажным зданием. Монтажные работы начались 20 ноября. В настоящее время у елки уже появилась зеленая верхушка и нижняя часть. Точная дата торжественного открытия пока не объявлена, но в прошлом году церемония состоялась 24 декабря.
На установку, обслуживание, украшение и последующий демонтаж конструкции в этом году выделено 18,2 миллиона рублей. Дополнительно 2,9 миллиона рублей будет направлено на организацию праздничного открытия елки, которое традиционно собирает тысячи горожан и гостей столицы Татарстана.
Напомним, в Татарстане на новогодние елки пустят только привитых детей. Для посещения Кремлевской и республиканской елок потребуется вакцинация от гриппа и кори.