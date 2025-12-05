Подведены итоги юбилейного года «Недели без турникетов»

В 2025 году Всероссийская акция «Неделя без турникетов», реализуемая Союзом машиностроителей России при поддержке предприятий и образовательных организаций, отметила своё десятилетие. За это время проект стал одним из главных профориентационных инструментов страны, знакомящим школьников и студентов с современным производством и инженерными профессиями. Акция проводится дважды в год — в апреле и октябре, ее формат позволяет будущим инженерам увидеть реальные производственные процессы, познакомиться с технологиями и попробовать себя в роли специалистов разных направлений.