Подведены итоги юбилейного года «Недели без турникетов»

В 2025 году Всероссийская акция «Неделя без турникетов», реализуемая Союзом машиностроителей России при поддержке предприятий и образовательных организаций, отметила своё десятилетие. За это время проект стал одним из главных профориентационных инструментов страны, знакомящим школьников и студентов с современным производством и инженерными профессиями. Акция проводится дважды в год — в апреле и октябре, ее формат позволяет будущим инженерам увидеть реальные производственные процессы, познакомиться с технологиями и попробовать себя в роли специалистов разных направлений.
Юбилейный год прошел с впечатляющими результатами: акция объединила свыше 510 тысяч участников — на 22 тысячи больше, чем годом ранее. Свои площадки открыли 759 организаций из 69 субъектов РФ. В первую пятерку регионов по числу очных участников вошли Тульское, Ростовское, Самарское, а также Ульяновское и Омское отделения СоюзМаш, продемонстрировав устойчивый интерес к инженерным профессиям и активную работу с молодежью.
Отдельно отметим, что в октябрьском этапе приняли участие более 253 тысяч человек, посетивших 561 организацию в 66 регионах. Лидерами стали Тульское, Ростовское и Самарское отделения, подтвердившие неизменную вовлечённость в проект.
Первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев подчеркнул важность акции для профессионального самоопределения молодёжи: «Для многих ребят экскурсия на предприятие становится моментом, когда абстрактное представление о профессии превращается в личный интерес и осознанный выбор. “Неделя без турникетов” позволяет увидеть инженерный труд изнутри и понять, что современная промышленность — это пространство возможностей, технологий и роста», — отметил он.
Юбилейный год подтвердил, что интерес к инженерным специальностям продолжает расти, а предприятия готовы поддерживать это движение, открывая свои производственные площадки и вовлекая школьников и студентов в реальные технологические процессы. Союз машиностроителей России благодарит всех организаторов, наставников, образовательные учреждения и региональные отделения за вклад в развитие акции и формирование будущего инженерного корпуса страны.