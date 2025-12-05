В петербургском вузе открылась выставка «В одном строю: на фронте и в тылу»

Выставка «В одном строю: на фронте и в тылу!» фонда «Ленинградский рубеж» начала работать в Санкт-Петербургском университете МВД при поддержке правительства Ленинградской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Среди экспонатов — первый ленинградский БПЛА самолетного типа «Северный ветер» и гексакоптер «Корвет», созданные по поручению губернатора Александра Дрозденко. В экспозиции представлены снимки, сделанные в зоне проведения спецоперации пресс-службой фонда «Ленинградский рубеж», а также запечатленные моменты работы военнослужащих армии России на Донецком направлении. Первыми выставку оценили курсанты университета и воспитанники Суворовского училища, которые смогли примерить амуницию и снаряжение, а также увидеть трофеи бойцов Ленинградской области.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.