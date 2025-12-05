Ричмонд
Воронежская телебашня засияет цветами белорусского флага

Объект подсветят в честь Дня Союзного государства.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 8 декабря, воронежскую телебашню подсветят в честь 26-й годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России.

— Телебашня окрасится цветами российского триколора и белорусского флага. На медиафасаде объекта появятся изображения гербов двух государств и слова: «8 декабря. Создание Союзного государства Беларуси и России», — рассказали «Комсомолке» в филиале РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

Жители центра смогут полюбоваться праздничной подсветкой 8 декабря с 18.00 до 20.00.

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше