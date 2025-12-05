Воронежская телебашня засияет цветами белорусского флага

В понедельник, 8 декабря, воронежскую телебашню подсветят в честь 26-й годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России.
— Телебашня окрасится цветами российского триколора и белорусского флага. На медиафасаде объекта появятся изображения гербов двух государств и слова: «8 декабря. Создание Союзного государства Беларуси и России», — рассказали «Комсомолке» в филиале РТРС «Воронежский ОРТПЦ».
Жители центра смогут полюбоваться праздничной подсветкой 8 декабря с 18.00 до 20.00.
