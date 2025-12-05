В Челябинской области собрали более 2,3 миллиона тонн зерна

В Челябинской области собрали самый большой урожай овса за 24 года — 155,8 тыс. т, исторически рекордный урожай гороха — 56,2 тыс. т, а также 5 тыс. т чечевицы. Твердой пшеницы было собрано 384,7 тыс. т. Подсолнечника и льна получили около 450 тыс. т. Высокие объемы производства позволяют южноуральским аграриям не только обеспечивать продовольствием население области, но и выгодно реализовывать свою продукцию на экспорт.