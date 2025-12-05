Ричмонд
В «Омской крепости» устанавливают «Зимние Тарские ворота»

Новогодняя композиция станет частью праздничного оформления у главной елки города.

Источник: Комсомольская правда

В музее-историческом парке «Омская крепость» идет монтаж главной входной инсталляции новогодней площадки — «Зимних Тарских ворот». Реплика знаменитой исторической достопримечательности будет дополнена праздничной подсветкой и украшена тематическими декоративными элементами, создавая атмосферную фотозону для гостей праздника.

Как отмечают организаторы, это не единственная инсталляция, отсылающая к символам Омска. Рядом с главной городской ёлкой появится горка, стилизованная под крышу-трамплин Омского музыкального театра — один из самых узнаваемых архитектурных объектов города.

Обе композиции станут центральными элементами новогоднего антуража на территории «Омской крепости», где в декабре пройдут традиционные городские гуляния, концерты и семейные мероприятия.

Ранее мы писали, что информацию о задолженности омичам расскажет искусственная женщина по имени «Полина».