В «Омской крепости» устанавливают «Зимние Тарские ворота»

В музее-историческом парке «Омская крепость» идет монтаж главной входной инсталляции новогодней площадки — «Зимних Тарских ворот». Реплика знаменитой исторической достопримечательности будет дополнена праздничной подсветкой и украшена тематическими декоративными элементами, создавая атмосферную фотозону для гостей праздника.
Как отмечают организаторы, это не единственная инсталляция, отсылающая к символам Омска. Рядом с главной городской ёлкой появится горка, стилизованная под крышу-трамплин Омского музыкального театра — один из самых узнаваемых архитектурных объектов города.
Обе композиции станут центральными элементами новогоднего антуража на территории «Омской крепости», где в декабре пройдут традиционные городские гуляния, концерты и семейные мероприятия.
