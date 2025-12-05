В музее воинской славы омичей открылась выставка «Время СВО»

В пятницу, 5 декабря, в Музейном комплексе воинской славы омичей открылась выставка «Время СВО», цель которой рассказать общественности о подвигах бойцов спецоперации. Событие прошло в преддверии Дня героев Отечества, сам он отмечается 9 декабря.
Об открытии сообщила пресс-служба областного минкульта.
«Сегодня наша страна переживает сложное время, она вынуждена отвечать на внешнеполитические вызовы, защищать свои национальные интересы. Один из важнейших факторов этой задачи — сохранение исторической памяти и правды, преемственности духовно-нравственных ценностей. История СВО пока не написана, поскольку операция еще не окончена. Однако, предпосылки и причины ее начала, основные направления и особенности проведения хорошо известны. Многие бойцы, проявившие мужество, отвагу и героизм, отмечены боевыми наградами. Многие — посмертно. Об этом и о тех, кто выполняет свой долг, сражается за свою Родину и мирную жизнь, расскажет наша выставка», — привела пресс-служба цитату заведующей музейным комплексом Анфиса Кокунина.
Среди первых гостей экспозиции родные, близкие и боевые товарищи омских участников СВО, замминистра культуры региона Светлана Бакулина, заместитель директора ОГИК музея по образовательной и воспитательной работе Анна Андреева-Шабалина.
«Очень сложно говорить на тему сегодняшней выставки, потому что практически за каждым предметом здесь — боль. Боль человека, который побывал на войне, боль его близких, друзей, родных. Но мы должны об этом говорить, делать такие экспозиции, чтобы поддержать и тех, кто воюет за мир, и тех, кто ждет бойцов дома, и особенно тех, кто дома их не дождется. Поддержать не просто словом, но сохранением памяти», — подчеркнула Бакулина.
Замминистра поблагодарила и сотрудников Омского государственного историко-краеведческого музея и Музейного комплекса воинской славы омичей за их работу по организации выставки.
Многие предметы экспозиции были переданы в музей семьями бойцов. В день презентации их истории озвучили их боевые товарищи и родные. Приведем одну из них:
«Я пришел сегодня в музей, чтобы сохранить память о своем боевом товарище — Сергее Васильеве, позывной СОН. Он ушел, не оставив после себя ни жены, ни детей, поэтому сейчас живет только в нашей памяти. СОН — самбо омское навеки. Сергей был прекрасным спортсменом, сильным, мужественным, добрым человеком. Его любили. Поэтому, когда ребята из нашей интербригады “Пятнашки” узнали, что я буду передавать его личные вещи в музей, они сделали этот флаг — здесь расписались 50 человек, некоторых из них уже нет в живых. Надеюсь, этот артефакт займет достойное место в вашей экспозиции».
Экспозиция не окончательная, ее будут регулярно пополнять, делая архивом, который навсегда впишет имена омских военнослужащих в летопись региона и России.
В завершение открытия выставки сотрудники музея призвали омичей помочь в пополнении коллекции и электронной базы участников СВО, которую также ведет музей. Все желающие могут принести сюда предметы из личных вещей бойцов, а также принести или прислать по электронной почте фото и биографические справки. Подробная информация по телефону 23−85−50.
