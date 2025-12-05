В музее воинской славы омичей открылась выставка «Время СВО»

«Я пришел сегодня в музей, чтобы сохранить память о своем боевом товарище — Сергее Васильеве, позывной СОН. Он ушел, не оставив после себя ни жены, ни детей, поэтому сейчас живет только в нашей памяти. СОН — самбо омское навеки. Сергей был прекрасным спортсменом, сильным, мужественным, добрым человеком. Его любили. Поэтому, когда ребята из нашей интербригады “Пятнашки” узнали, что я буду передавать его личные вещи в музей, они сделали этот флаг — здесь расписались 50 человек, некоторых из них уже нет в живых. Надеюсь, этот артефакт займет достойное место в вашей экспозиции».