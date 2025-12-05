В Сургуте прошел бизнес-форум «Рефреш»

Бизнес-форум «Рефреш» состоялся 1 декабря в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в городской администрации.
Программа мероприятия была сконцентрирована на трех фундаментальных элементах: продажи, упаковка и продюсирование. В течение восьми часов федеральные и региональные эксперты на конкретных кейсах разбирали, где искать прибыльные сделки, как привлекать и удерживать клиентов, а также как выстраивать системное развитие бизнеса. Особое внимание было уделено нетворкингу как двигателю новых партнерств.
«Это те направления, в которые нам как органам власти необходимо вкладываться с точки зрения помощи предпринимателям. Мы помогаем им обучиться, получить больше информации, обеспечиваем доступ к федеральным и региональным экспертам для того, чтобы задать свои вопросы. Форум подтвердил свою роль значимой образовательной площадки, которая способствует повышению конкурентоспособности местного бизнеса», — отметила начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма администрации Сургута Екатерина Борисова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.