В Сургуте прошел бизнес-форум «Рефреш»

«Это те направления, в которые нам как органам власти необходимо вкладываться с точки зрения помощи предпринимателям. Мы помогаем им обучиться, получить больше информации, обеспечиваем доступ к федеральным и региональным экспертам для того, чтобы задать свои вопросы. Форум подтвердил свою роль значимой образовательной площадки, которая способствует повышению конкурентоспособности местного бизнеса», — отметила начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма администрации Сургута Екатерина Борисова.