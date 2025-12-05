Ричмонд
Девять человек погибли, 40 пострадали при атаках БПЛА в Ростовской области

Жертвы, пострадавшие и ущерб за год: Юрий Слюсарь рассказал о последствиях атак БПЛА на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в течение 2025 года после атак БПЛА погибли девять человек, 40 человек пострадали. Об этом в прямом эфире рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

Также, по словам главы региона, за год от воздушных атак ущерб получили около 600 многоквартирных домов и 22 крупных социальных объекта. Зафиксировали десятки тысячи выбитых стекол.

— В первую очередь, акцент делали на то, чтобы помочь людям с жильем — поставить окна, восстановить фасад, предоставить квартиры. Машины — второй приоритет, до конца года разрабатываем постановление правительства, определяем формат экспертизы. Возможно, полностью восстановить пострадавшие автомобили за счет бюджета не удастся, но какой-то базовый уровень, который позволит какую-то компенсацию получить, мы обязательно предусмотрим, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

