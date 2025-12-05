Ричмонд
В Иркутской области установили специальные ящики для новогодней почты

Дети уже могут отправлять письма Деду Морозу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области установили специальные ящики для новогодней почты. Как сообщает Байкал24 со ссылкой на пресс-службу Почты России, с 4 декабря дети могут оставить свои послания в 12-ти почтовых отделениях Иркутска, а также в Ангарске, Усолье-Сибирском, Черемхово, Слюдянке, Бодайбо, Мамe, Заларях и Кутулике.

— Чтобы письмо дошло, необходимо указать следующие данные: 162390, Дом Деда Мороза, Великий Устюг, Вологодская область, — уточняется в сообщении.

В других регионах России тоже есть свои новогодние волшебники: Урал Мороз, Ямал Ири, удмуртский Тол Бабай, чувашский Хел Мучи, марийский Йушто Кугыза и якутский Чысхаан. Сотрудники «Почты России» рекомендуют в письме указать свое имя, место жительства и увлечения.

