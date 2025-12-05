В Иркутской области установили специальные ящики для новогодней почты. Как сообщает Байкал24 со ссылкой на пресс-службу Почты России, с 4 декабря дети могут оставить свои послания в 12-ти почтовых отделениях Иркутска, а также в Ангарске, Усолье-Сибирском, Черемхово, Слюдянке, Бодайбо, Мамe, Заларях и Кутулике.