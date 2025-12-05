Стало известно, в каких школах Челябинской области справедливей всего ставят оценки

Это челябинская гимназия № 1, магнитогорские гимназия № 18, академический лицей и школа № 56 с углубленным изучением математики, школа поселка Арчаглы-Аят, златоустовские школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов и школа № 10 с углубленным изучением иностранного языка, саткинская школа № 14, Черноборская школа в Чесменском районе, а также челябинский Международный институт дизайна и сервиса и частная «Челябинская православная гимназия во имя Святого Праведного Симеона Верхотурского Чудотворца».