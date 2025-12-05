Стало известно, в каких школах Челябинской области справедливей всего ставят оценки

Пять школ в Челябинской области удостоились знака качества за высокие и объективные образовательные результаты от Роспотребнадзора.
В ведомстве оценивали уровень функциональной грамотности учеников, воспитательный потенциал школ, компетенцию учителей, сравнивали итоги проверочных работ и экзаменов.
Список школ, показавших хорошие образовательные результаты, опубликовали на сайте Федерального института оценки качества образования. В перечень попали челябинские гимназия № 80, лицей № 11 и физико-математический лицей № 31, снежинская гимназия № 127 и троицкий лицей № 13.
Кроме того, в Роспотребнадзоре выдали знак качества за высокую культуру оценивания. В список лучших включили образовательные организации, где объективней всего оценивают знания учеников.
В перечень вошли 11 южноуральских учебных заведений.
Это челябинская гимназия № 1, магнитогорские гимназия № 18, академический лицей и школа № 56 с углубленным изучением математики, школа поселка Арчаглы-Аят, златоустовские школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов и школа № 10 с углубленным изучением иностранного языка, саткинская школа № 14, Черноборская школа в Чесменском районе, а также челябинский Международный институт дизайна и сервиса и частная «Челябинская православная гимназия во имя Святого Праведного Симеона Верхотурского Чудотворца».
Примечательно, что ни одной из южноуральских школ не удалось получить знаки качества и за хорошие результаты обучения, и за объективные оценки.