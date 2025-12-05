Ричмонд
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, в каких школах Челябинской области справедливей всего ставят оценки

Роспотребнадзор присвоил знак качества нескольким школам в Челябинской области.

Источник: Комсомольская правда

Пять школ в Челябинской области удостоились знака качества за высокие и объективные образовательные результаты от Роспотребнадзора.

В ведомстве оценивали уровень функциональной грамотности учеников, воспитательный потенциал школ, компетенцию учителей, сравнивали итоги проверочных работ и экзаменов.

Список школ, показавших хорошие образовательные результаты, опубликовали на сайте Федерального института оценки качества образования. В перечень попали челябинские гимназия № 80, лицей № 11 и физико-математический лицей № 31, снежинская гимназия № 127 и троицкий лицей № 13.

Кроме того, в Роспотребнадзоре выдали знак качества за высокую культуру оценивания. В список лучших включили образовательные организации, где объективней всего оценивают знания учеников.

В перечень вошли 11 южноуральских учебных заведений.

Это челябинская гимназия № 1, магнитогорские гимназия № 18, академический лицей и школа № 56 с углубленным изучением математики, школа поселка Арчаглы-Аят, златоустовские школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов и школа № 10 с углубленным изучением иностранного языка, саткинская школа № 14, Черноборская школа в Чесменском районе, а также челябинский Международный институт дизайна и сервиса и частная «Челябинская православная гимназия во имя Святого Праведного Симеона Верхотурского Чудотворца».

Примечательно, что ни одной из южноуральских школ не удалось получить знаки качества и за хорошие результаты обучения, и за объективные оценки.