В Нижнем Новгороде начались испытания доставки грузов с помощью аэрокурьера

Испытания доставки промышленных товаров и мелкогабаритных грузов с помощью аэрокурьеров, беспилотных воздушных судов, стартовали в Нижнем Новгороде при поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Полеты будут проходить в черте города по четырем маршрутам на территориях Нижегородского, Советского, Приокского, Ленинского и Канавинского районов. Все они являются плановыми и будут выполняться в строгом соответствии с установленными нормативами безопасности.
Тестовые полеты будут проходить в течение двух месяцев. В ходе эксперимента планируется отработать различные маршруты доставки и оценить технические возможности аэрокурьеров. Все дроны оснащены аэронавигационным оборудованием и огнями безопасности.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.