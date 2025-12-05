Опасные фрукты из Узбекистана сожгли в нижегородском аэропорту

Всего за 11 месяцев 2025 года в ходе фитосанитарного контроля и досмотра на границе специалисты проверили 942 авиарейса. Осмотру подвергались ручная кладь и багаж пассажиров, прилетевших как из стран дальнего зарубежья, так и из государств Таможенного союза.