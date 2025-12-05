Ремонт Ракитовского шоссе начнется в Самаре в 2027 году

"Мы добавили в план полную реконструкцию шоссе. Там еще есть важный мост, его тоже нужно ремонтировать. В 2026 году сделаем проектно-сметную документацию, в 2027 году должны начаться работы. На все обновление может быть отведен и двухлетний период, — рассказал глава региона.