Ремонт Ракитовского шоссе начнется в Самаре в 2027 году

В Самаре решили наконец-то отремонтировать Ракитовское шоссе, о чем многие годы просят местные жители. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время прямой линии 5 декабря.
"Мы добавили в план полную реконструкцию шоссе. Там еще есть важный мост, его тоже нужно ремонтировать. В 2026 году сделаем проектно-сметную документацию, в 2027 году должны начаться работы. На все обновление может быть отведен и двухлетний период, — рассказал глава региона.
По его словам, ремонт Ракитовского шоссе требует комплексного подхода, в том числе установки камер, две из них должны появится в начале следующего года. Напомним, губернатор отвечает на актуальные вопросы жителей региона и подводит предварительные итоги работы в 2025 году.