В Петербурге наградили победителей финала чемпионата «Профессионалы»

Финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» завершился 4 декабря в Санкт-Петербурге. По итогам конкурса победителями в основном и юниорском зачетах стали 30 финалистов, призерами — 60, сообщили в пресс-службе Института развития профессионального образования (ИРПО).
В финале соревновались 287 конкурсантов, прошедших отборочные испытания. Кроме победителей и призеров, награды также получили участники, продемонстрировавшие лучшие результаты в международном, индустриальном и командном зачетах. Впервые в финале чемпионата были представлены такие компетенции, как «Кондитерское дело», «Парикмахерское искусство», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Эстетическая косметология». В международном треке соревновательной программы первый раз принимали участие представители Абхазии, Камеруна, Мексики, а к дискуссиям деловой программы впервые присоединились представители Монголии.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что распределенный финал чемпионата «Профессионалы», проходивший в трех городах по компетенциям разных блоков, объединил 36,5 тысячи человек — конкурсантов, экспертов, гостей. В соревнованиях по 64 компетенциям и деловой программе приняли участие представители 41 страны. Более 180 компаний-партнеров помогали составлять задания, оснащать площадки и оценивать работу финалистов.
«Чемпионат “Профессионалы” уже третий год подряд проходит в Санкт-Петербурге. Отдельные слова благодарности всей команде Санкт-Петербурга за организацию столь масштабного и очень значимого для нашей страны мероприятия. В этом году мы отмечаем 85 лет со дня основания системы среднего профессионального образования. За ней наше будущее — прорывные технологии, передовые специальности, благодаря которым экономика России развивается. Хочу выразить огромные слова благодарности наставникам, мастерам производственного обучения. Дорогие ребята, вы выбрали востребованные профессии, и вы все уже победители. Отдельно приветствую международных участников. Финал чемпионата в Санкт-Петербурге объединил представителей 30 стран», — сказал министр.
На торжественной церемонии в Санкт-Петербурге также чествовали победителей и призеров финала чемпионата «Профессионалы» по компетенциям блоков «Креативные индустрии и ИТ», состоявшегося в мае в Нижнем Новгороде, финала чемпионата «Профессионалы» по компетенциям блока «Промышленность», прошедшего в августе в Калуге, и Чемпионата высоких технологий, завершившегося в сентябре в Великом Новгороде.
Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» — самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проходит по наиболее массовым и востребованным экономикой компетенциям по федеральному проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Победители и призеры финала, а также их наставники получают премии в размере от 100 до 300 тыс. рублей — в зависимости от занятого места.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.