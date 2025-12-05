В Петербурге наградили победителей финала чемпионата «Профессионалы»

«Чемпионат “Профессионалы” уже третий год подряд проходит в Санкт-Петербурге. Отдельные слова благодарности всей команде Санкт-Петербурга за организацию столь масштабного и очень значимого для нашей страны мероприятия. В этом году мы отмечаем 85 лет со дня основания системы среднего профессионального образования. За ней наше будущее — прорывные технологии, передовые специальности, благодаря которым экономика России развивается. Хочу выразить огромные слова благодарности наставникам, мастерам производственного обучения. Дорогие ребята, вы выбрали востребованные профессии, и вы все уже победители. Отдельно приветствую международных участников. Финал чемпионата в Санкт-Петербурге объединил представителей 30 стран», — сказал министр.