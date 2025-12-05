Матвиенко поздравила жителей Волгоградской области с днем образования региона

В истории Волгоградского региона много значимых событий и выдающихся личностей, его жители внесли значительный вклад в укрепление экономического потенциала страны.
В поздравлении Валентины Матвиенко, размещенном на официальном сайте «Вместе.РФ», говорится об огромной ценности вклада, который внесли старшие поколения волгоградцев в создание уникального военно-исторического наследия России. Их достижения служат ярким примером патриотизма и нравственным ориентиром для будущих поколений.
Сегодня в Волгоградской области реализуются масштабные инвестиционные проекты, обеспечиваются комфортные условия для работы как малых, так и крупных предприятий, а перечень поддержки для них постоянно расширяется. При этом особое внимание уделяется развитию социальной сферы и улучшению уровня жизни населения.
Валентина Матвиенко выразила уверенность, что регион продолжит развивать и эффективно применять свой потенциал в будущем.