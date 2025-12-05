Сотрудник УФСИН помог пострадавшим после аварии на 2-й Учхозной в Омске

Начальник пожарной части одного из учреждений УФСИН России по Омской области Евгений Деружинский оказал помощь участникам аварии, свидетелем которой он стал во время поездки по улице 2-я Учхозная.
По данным ведомства, происшествие произошло у дома 2 г, где Евгений Деружинский двигался на личном автомобиле за грузовой машиной «Газель Next». В этот момент автомобиль Lexus 470, следовавший в попутном направлении, начал обгон на перекрёстке, не убедившись в безопасности манёвра. Произошло столкновение, после которого «Газель Next» опрокинулась на правый бок.
Евгений остановился и первым делом направился к Lexus 470. Он увидел, что у машины полностью повреждена передняя часть и сработали подушки безопасности. Открыть переднюю дверь не удалось — она оказалась заблокирована. Начальнику пожарной части удалось вывести водителя через заднюю левую дверь. У мужчины была травмирована левая кисть, наблюдалось открытое кровотечение.
Затем он подошёл к опрокинувшейся «Газели». К этому моменту на улицу вышли сотрудники расположенного рядом автосервиса. Вместе с ними Деружинский помог выбраться из кабины мужчине и женщине, у одной из пострадавших была рваная рана предплечья.
После эвакуации людей Евгений вернулся к Lexus 470, чтобы отключить аккумулятор и исключить возможное возгорание. Батарея оказалась заблокирована, к нему на помощь подошёл работник автосервиса. В этот момент загорелся моторный отсек. Используя огнетушитель из своего автомобиля, Деружинский потушил пожар и затем отключил клеммы аккумулятора. После этого участникам аварии была оказана первая медицинская помощь до приезда специалистов.
В УФСИН России по Омской области поблагодарили Евгения Деружинского за его действия, отметив, что они позволили минимизировать последствия дорожного происшествия.