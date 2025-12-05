Омские кладбища ждет оцифровка: в бюджете уже заложено 15 млн рублей

Власти Омска намерены до конца 2026 года начать поэтапный переход к оцифровке всех городских кладбищ. На эти цели в бюджете заложены 15 миллионов рублей в 2026 году. Далее предполагается, что ежегодно на подобную работу из городского бюджета будет выделяться по 15 млн. рублей.