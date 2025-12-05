Омские кладбища ждет оцифровка: в бюджете уже заложено 15 млн рублей

Власти Омска намерены до конца 2026 года начать поэтапный переход к оцифровке всех городских кладбищ. На эти цели в бюджете заложены 15 миллионов рублей в 2026 году. Далее предполагается, что ежегодно на подобную работу из городского бюджета будет выделяться по 15 млн. рублей.
«Каждый житель сможет в онлайн-режиме зайти на сайт и посмотреть, кто где захоронен», — рассказал начальник отдела КБХ департамента городского хозяйства администрации города Омска Дмитрий Байков.
Ориентировочно стоимость всего проекта превысит 50 млн. рублей. Точные цифры будут зависеть от особенностей онлайн платформы, перечня работ по инвентаризации и техзаданий. Контроль за реализацией проекта полностью будет передан КСУ.
Цифровая платформа даст возможность жителям в онлайн-режиме находить информацию о месте захоронения родных и близких. Проект также включает полную инвентаризацию всех 20 кладбищ, находящихся на балансе КСУ. Среди них — девять действующих (включая одно мемориальное) и одиннадцать закрытых для новых захоронений. Общая площадь муниципальных некрополей составляет 390 гектаров.
«Мы планируем внедрить систему, уже апробированную в других городах, — подчеркнул Дмитрий Байков. — Это повысит прозрачность учета и избавит горожан от лишних хлопот в трудный для них момент».
Параллельно власти активизируют строительство новых кладбищ. В Кировском округе ведется возведение западного некрополя, а рядом с Юго-Восточным кладбищем — нового объекта в районе Морозовки. Также рассматриваются площадки в Петровском и Андреевском сельских поселениях Омского района. Все они войдут в градостроительные планы в последующие годы.
