В Перми стартовал зимний блог-тур Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»

Участники посетят знаковые и загадочные места города.

Зимний блог-тур Всероссийского проекта «ТопБЛОГ», который реализуется по нацпроекту «Молодежь и дети», проходит с 5 по 8 декабря в Перми. Об этом сообщили в агентстве по делам молодежи Пермского края.

Гости посетят увлекательные экскурсии по знаковым и загадочным местам города и встретятся с выдающимися людьми, чьи истории вдохновляют на творческий рост. Также они примут участие в мастер-классах и культурных мероприятиях.

Проект «ТопБЛОГ» уже пять лет путешествует по регионам страны, открывая новые территории глазами блогеров. В Перми участники смогут пройтись вдоль Камы, заглянуть в театры и арт-пространства, посетить гастрономические точки, где встречаются традиции и творчество, а также добавить в свои блоги уникальный авторский контент.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.