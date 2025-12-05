Ричмонд
В Ейском районе Краснодарского края начали установку новых контейнеров

Они позволят сократить негативное воздействие на окружающую среду.

Установку 200 новых мусорных контейнеров начали в Ейском районе Краснодарского края по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в районной администрации.

Замена старых контейнеров на современные модели позволит сократить негативное воздействие на окружающую среду и повысит эффективность переработки бытовых отходов. Ранее в течение текущего года уже было установлено 60 новых контейнеров, созданы 20 контейнерных площадок и размещены 14 емкостей для крупногабаритных отходов. Все это направлено на обеспечение комфортного проживания горожан и сохранение природных ресурсов.

«Мы хотим создать комфортную среду обитания для всех жителей нашего района. Установка новых контейнеров — важный шаг вперед в улучшении экологической ситуации. Надеюсь, что наши граждане будут поддерживать чистоту и порядок вокруг вновь установленных объектов», — отметил глава Ейского муниципального района Краснодарского края Роман Бублик.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.