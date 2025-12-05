В Ейском районе Краснодарского края начали установку новых контейнеров

Замена старых контейнеров на современные модели позволит сократить негативное воздействие на окружающую среду и повысит эффективность переработки бытовых отходов. Ранее в течение текущего года уже было установлено 60 новых контейнеров, созданы 20 контейнерных площадок и размещены 14 емкостей для крупногабаритных отходов. Все это направлено на обеспечение комфортного проживания горожан и сохранение природных ресурсов.