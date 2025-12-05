Великий кудесник Шан Цунг

Your brother’s soul is mine. You will be next. Эти слова слышали, пожалуй, все, кто родился в 70−80-е годы. Повторяли их вслух и про себя, слышали их в ночных кошмарах, даже писали на стенах домов. С этих слов начинался важнейший поп-культурный феномен 90-х, фильм по игре Mortal Kombat, который снял тогда еще никому не известный Пол У. С. Андерсон. И произносил эту реплику человек с незабываемой внешностью. Персонажа звали Шан Цунг, актера -—.
В России фильм, естественно, выходил сначала с пиратским одноголосым переводом, поэтому у наших зрителей была возможность услышать настоящий голос артиста, а уже потом второй — гнусавый — произносил: «Душа твоего брата — моя. А ты будешь следующим». Дальше был, в общем, вполне условный сюжет о кровавом турнире, который раз в поколение устраивается между Землей и неким Внешним миром. Если «наши» проиграют, человечество обречено. И организатор турнира, маг и воин Шан Цунг, готов сделать всё, чтобы запугать земных бойцов и не дать им победить.
Все знают, что по видеоиграм фильмы почти всегда проваливаются. А этот стал культовым. Отчасти благодаря тому, как Кристофер Ламберт, главный Горец планеты, сыграл бога грома Рэйдена. Отчасти потому, что были замечательный саундтрек и динамичная хореография боев, не уступающая лучшим гонконгским боевикам. Но главным героем этой истории стал Шан Цунг, которого создал на экране Кэри-Хироюки Тагава.
В игре Mortal Kombat это вполне себе второстепенный, даже второсортный герой. В первой части это был просто старик, умеющий принимать обличие любого человека, главный босс игры. Во второй Шан Цунг обрел молодость, но превратился в рядового бойца, причем одного из самых слабых. Вообще, во всей серии игр Mortal Kombat, насчитывающей десятки версий для всевозможных платформ и по-прежнему очень популярной, Шан Цунг так и не стал сколько-нибудь заметной фигурой. Пожалуй, можно сказать, что он остался прежде всего героем фильма, образом, придуманным Кэри-Хироюки Тагавой. Уникальным, неповторимым, пугающим.
Известно, что Тагава был готов к роли задолго до съемок, он даже на прослушивание пришел в уже готовом костюме Шан Цунга и с нужной прической. А когда надо было произнести свои реплики, он вскочил на стул, чтобы подчеркнуть свое превосходство над окружающими. Продюсеры и режиссер были настолько поражены, что сразу утвердили его на роль и дали ему полную свободу.
Как говорил Тагава впоследствии, хотя он ничего не знал про видеоигру, но решил, что вместо создания классического злодея он добьется того, чтобы герой был просто исчадием ада, и значит, надо в каждой сцене дополнительно усиливать реплики и действия. Артист понимал, что с его азиатской внешностью и отсутствием громких ролей в прошлом он рискует остаться в фильме незамеченным, проходным злодеем, которого никто не запомнит. Он стал искать ключ к роли и решил, что Шан Цунг — это своего рода политик-вампир, который крадет чужие души. Чтобы стать страшнее, персонажу надо говорить мало, но каждое слово должно содержать максимальную угрозу и произноситься очень интенсивно, чтобы резало ухо.
Кроме того, Шан Цунг еще и непобедимый боец. Кэри-Хироюки Тагава до этого много лет занимался единоборствами, но он понял, что драться как в обычных боевиках здесь не имеет права. Нужно было подойти к этому более театрально, говорил он. «Я старался вложить в каждое движение гордость и превосходство… [Шан Цунг] не должен драться как ниндзя или мастер кунг-фу, он колдун и должен быть быстрым, элегантным и зловещим одновременно. Его сила в магии, а не в кулаках». Кроме того, нужно было двигаться как на танцполе, потому что бои шли под звуки агрессивного техно. Так создавалась магия образа суперзлодея, которого невозможно победить и которого нельзя не бояться.
Молодые актеры, игравшие в том фильме, говорят, что Кэри-Хироюки Тагава не выходил из образа даже вне съемок. Он будто бы держал их в постоянном страхе и напряжении, практически никогда не смотрел им в глаза, если это не требовалось по сценарию, подчеркнуто доминировал над ними, что дополнялось его довольно серьезным опытом в кино, в то время как большая часть артистов на фильме были новичками. Будучи уже не очень молодым человеком, Кэри-Хироюки Тагава в финальном бою в картине с трудом мог угнаться физически за молодым партнером, поэтому он говорил, что вложил в движения персонажа всю его ненависть и жажду новых душ.
В итоге никто не помнит, кто играл других героев фильма (Ламберт не в счет, он всё же тут приглашенная звезда), а вот Кэри-Хироюки Тагава остался в памяти навеки. Он и есть Шан Цунг. И только Шан Цунг, к сожалению. Послужной список актера насчитывает почти 150 ролей, но ни одна из них не сравнится с персонажем из боевика 90-х. Ни одну не вспоминают, хотя он работал много, активно, всеядно, последние его работы датируются 2023 годом. Даже успел сняться в российской картине «Иерей-сан. Исповедь самурая». Но сам он отчетливо понимал, что главное в его жизни случилось тогда, в 1995 году. Когда именем его персонажа пугали детей, и когда видеокассеты с фильмом Mortal Kombat засматривали до дыр, снова и снова начиная с тех самых, похожих на заклинание слов: Your brother’s soul is mine. You will be next. Кэри-Хироюки Тагава покинул нас. Шан Цунг останется с нами навсегда.
Автор — кинокритик, редактор отдела культуры «Известий», кандидат филологических наук.
Позиция редакции может не совпадать с мнением автора.