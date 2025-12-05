Великий кудесник Шан Цунг

В итоге никто не помнит, кто играл других героев фильма (Ламберт не в счет, он всё же тут приглашенная звезда), а вот Кэри-Хироюки Тагава остался в памяти навеки. Он и есть Шан Цунг. И только Шан Цунг, к сожалению. Послужной список актера насчитывает почти 150 ролей, но ни одна из них не сравнится с персонажем из боевика 90-х. Ни одну не вспоминают, хотя он работал много, активно, всеядно, последние его работы датируются 2023 годом. Даже успел сняться в российской картине «Иерей-сан. Исповедь самурая». Но сам он отчетливо понимал, что главное в его жизни случилось тогда, в 1995 году. Когда именем его персонажа пугали детей, и когда видеокассеты с фильмом Mortal Kombat засматривали до дыр, снова и снова начиная с тех самых, похожих на заклинание слов: Your brother’s soul is mine. You will be next. Кэри-Хироюки Тагава покинул нас. Шан Цунг останется с нами навсегда.