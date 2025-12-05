Ричмонд
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура Башкирии заинтересовалась ДТП с пятью пострадавшими

Прокуратура взяла на контроль расследование аварии в Белебеевском районе.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура контролирует расследование аварии, которая произошла сегодня, 5 декабря, в Белебеевском районе. Согласно информации ведомства, примерно в 8:45 на втором километре автодороги Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы столкнулись автомобили «Дэу Нексия» и «Джили».

В результате ДТП пострадали оба водителя и трое их пассажиров, среди которых была 17-летняя девушка. В настоящее время все они находятся в больнице, куда их доставили после аварии.

Надзорное ведомство следит за установлением всех обстоятельств и причин случившегося, а также за тем, какое процессуальное решение будет принято по этому факту.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.