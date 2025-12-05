Прокуратура Башкирии заинтересовалась ДТП с пятью пострадавшими

Прокуратура контролирует расследование аварии, которая произошла сегодня, 5 декабря, в Белебеевском районе. Согласно информации ведомства, примерно в 8:45 на втором километре автодороги Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы столкнулись автомобили «Дэу Нексия» и «Джили».
В результате ДТП пострадали оба водителя и трое их пассажиров, среди которых была 17-летняя девушка. В настоящее время все они находятся в больнице, куда их доставили после аварии.
Надзорное ведомство следит за установлением всех обстоятельств и причин случившегося, а также за тем, какое процессуальное решение будет принято по этому факту.
