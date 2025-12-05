В Саратове открыли выставку «Заповедными тропами Хопра»

Выставка «Заповедными тропами Хопра. Экотуристам и путешественникам», посвященная природным достопримечательностям Прихоперья Балашовского района, начала работать 28 ноября в Саратовском областном музее краеведения. Развитие и популяризация особо охраняемых природных территорий (ООПТ) отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в Минприроды Саратовской области.
Экспозиция рассказывает об ООПТ Саратовского Прихоперья, которые были созданы для сохранения уникальных уголков природы. Гости могут увидеть гнезда с кладками яиц выпи большой, чирка свистунка, трясогузки белой и кукушки. Также там представлены гербарии и муляжи травянистых растений и спилы различных древесных пород, произрастающих на этих территориях.
Выставка дополнена интерактивными элементами, которые помогут лучше усвоить правила посещения заповедных мест. Кроме того, специально для экспозиции была разработана настольная игра «Путешествие по Хопру», которая поможет проверить свои знания о местной природе и в увлекательной форме получить дополнительную информацию. В контекст выставки включен видеоролик, знакомящий с живописными местами вдоль Хопра.
«Четыре особо охраняемые природные территории Балашовского района входят в состав 99 ООПТ Саратовской области. Эти территории обладают богатым растительным миром, включая старовозрастные деревья и редкие виды растений, что делает их особенно ценными для будущих поколений. Охрана таких зон способствует поддержанию экологического баланса и сохранению природного наследия», — подчеркнул консультант отдела недропользования и ООПТ регионального минприроды Олег Василенков.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.