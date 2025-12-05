В Саратове открыли выставку «Заповедными тропами Хопра»

Выставка дополнена интерактивными элементами, которые помогут лучше усвоить правила посещения заповедных мест. Кроме того, специально для экспозиции была разработана настольная игра «Путешествие по Хопру», которая поможет проверить свои знания о местной природе и в увлекательной форме получить дополнительную информацию. В контекст выставки включен видеоролик, знакомящий с живописными местами вдоль Хопра.