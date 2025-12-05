«Плач ребенка, громкая музыка, дрель». Назвали случаи, когда белорусов могут привлечь к ответственности за шум с 23.00 до 07.00

Белорусы могут быть привлечены к ответственности за шум по ночам — вот когда. Подробности привели в пресс-службе ЖКХ Брестской области.
В Беларуси ремонт запрещено делать в выходные и праздничные дни, а также в будние дни до 09.00 и после 19.00. Речь идет про работы, которые касаются перепланировки и (или) переустройства, создающие шум или вибрацию.
Вместе с тем, если соседи решили в воскресенье или в будний день после 23.00 поработать дрелью или вбить гвоздь в стену молотком, то их могут привлечь к административной ответственности.
Белорусы могут пользоваться телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими устройствами лишь при условии, что громкость не нарушает покой других жильцов дома. Особое внимание уделяется ночному времени. Так, в период с 23.00 до 07.00 запрещено совершать действия, которые создают шум и вибрацию. Речь идет в том числе про игру на музыкальных инструментах, громкое пение, выполнение бытовых или ремонтных работ, резкое закрытие дверей и так далее. Белорусы могут вызвать милицию. При установлении факта нарушения будет составлен административный протокол. В рабочее время также можно обратиться в организацию, осуществляющую эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющую коммунальные услуги.
В том случае, если у белорусов соседи, которые злоупотребляют алкоголем, и нарушают общественный порядок с 23.00 до 07.00, то можно обратиться к участковому. Также можно вызвать милицию. Действия соседей в указанном случае будут квалифицированы как мелкое хулиганство.
Кроме того, некоторым жильцам доставляют по ночам неудобства чужие дети: плач по ночам, разбрасывание игрушек и так далее. С жалобой можно обратиться в органы внутренних дел. Соседей привлекут к административной ответственности.
