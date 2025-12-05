«Плач ребенка, громкая музыка, дрель». Назвали случаи, когда белорусов могут привлечь к ответственности за шум с 23.00 до 07.00

Белорусы могут пользоваться телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими устройствами лишь при условии, что громкость не нарушает покой других жильцов дома. Особое внимание уделяется ночному времени. Так, в период с 23.00 до 07.00 запрещено совершать действия, которые создают шум и вибрацию. Речь идет в том числе про игру на музыкальных инструментах, громкое пение, выполнение бытовых или ремонтных работ, резкое закрытие дверей и так далее. Белорусы могут вызвать милицию. При установлении факта нарушения будет составлен административный протокол. В рабочее время также можно обратиться в организацию, осуществляющую эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющую коммунальные услуги.