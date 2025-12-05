Ричмонд
Омские тепловики из-за будущих морозов перешли на режим повышенной готовности

В приоритете коммунальщиков сохранение работоспособности сетей в тяжелых условиях.

Источник: Комсомольская правда

Омские тепловики готовятся к работе в экстремальных условиях, сообщили в мэрии города. По словам гендиректора АО «Тепловая компания» Владимира Дмитриева, его сотрудники готовы к любым сложным вариантам.

«В приоритете — сохранение работоспособности нашей инфраструктуры в экстремальных условиях. Мы готовы к любому развитию событий и обеспечим быстрое реагирование на все возможные внештатные ситуации», — отметил гендиректор.

Также Дмитриев добавил: сотрудники компании готовы немедленно реагировать на любые сигналы от горожан и юрлиц. Спецтехника и специалисты сейчас в постоянной готовности. Проводятся инспекции труб, основное внимание уделяются старым участкам магистралей, чтобы своевременно обнаружить и устранить возможные неисправности.

По прогнозу синоптиков, в субботу и воскресенье, 6−7 декабря, в Омской области похолодает до −22 °C.

Ранее мы писали об отключении тепла на Левом берегу в третьем микрорайоне. К вечеру того же дня теплоснабжение в домах там было восстановлено.