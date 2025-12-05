Рейд по суперкарам: в Калининграде за неделю конфисковали две «звёздные» машины

В Калининграде за неделю вынесли решения о конфискации двух дорогих BMW — в обоих случаях водители повторно сели за руль пьяными. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Первый случай: BMW X6 у 45-летнего мужчины.
9 марта 2025 года сотрудники ГИБДД остановили в Калининграде автомобиль BMW X6, которым управлял пьяный 45-летний житель города. Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование. Суд установил, что в январе того же года мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.
Решением суда мужчине назначено 200 часов обязательных работ, лишение прав на два с половиной года и конфискация BMW X6 в собственность государства.
Второй случай: BMW X5 у жительницы Калининграда.
В сентябре 2025 года была задержана жительница Калининграда, управлявшая автомобилем BMW X5 также в нетрезвом виде. Как и в первом случае, она отказалась от медицинского освидетельствования. Судьёй было учтено, что женщину ранее дважды штрафовали за аналогичные нарушения (в январе и феврале 2025-го), а также уже лишили прав.
Решением суда женщине назначено 160 часов обязательных работ, лишение прав ещё на полтора года и конфискация BMW X5 в собственность государства.