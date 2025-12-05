Рейд по суперкарам: в Калининграде за неделю конфисковали две «звёздные» машины

В сентябре 2025 года была задержана жительница Калининграда, управлявшая автомобилем BMW X5 также в нетрезвом виде. Как и в первом случае, она отказалась от медицинского освидетельствования. Судьёй было учтено, что женщину ранее дважды штрафовали за аналогичные нарушения (в январе и феврале 2025-го), а также уже лишили прав.