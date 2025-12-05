Первый в России беспилотный поезд метро готовится к выходу на линию

Первый в России беспилотный поезд метро готовится к испытаниям. Начальный этап пилотной эксплуатации начнется на Большой кольцевой линии в декабре 2025 года.
«Приоритетами для нас остаются безопасность и стабильность перевозок. На первом этапе пилотной эксплуатации систему будут тестировать на современном поезде серии “Москва” в ночное время без пассажиров под контролем машиниста. В соответствии со стратегией развития столичного транспорта, которую утвердил Сергей Собянин, уже к концу 2026 года будет готов рабочий образец поезда, который сможет курсировать полностью в беспилотном режиме с учетом интервалов московского метро», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
На этом этапе проверят работу ключевых систем, в том числе автоматического контроля падения на пути (для обнаружения людей или посторонних предметов на рельсах) и машинного зрения (для выявления аномалий с подвижного состава при движении). Помимо этого, оценят систему взаимодействия с диспетчерским центром, необходимую для оперативной передачи данных из поезда и быстрого реагирования на инциденты. В будущем эта система сможет автоматически составлять график движения поездов.
В столице уже три месяца курсирует первый в России полностью беспилотный трамвай. За это время он перевез свыше 40 тысяч пассажиров. Разработанная столичными специалистами инновационная технология доказывает свою безопасность и надежность. Беспилотный транспорт совершил почти 1,6 тысячи рейсов и проехал по маршруту более 20 тысяч километров с учетом испытаний. Важно, что трамвай ни разу не нарушил правила дорожного движения и точно придерживается графика. Беспилотная разработка — собственность правительства Москвы. Программное обеспечение для трамвая создали сотрудники Московского метрополитена без привлечения сторонних компаний.