Первый в России беспилотный поезд метро готовится к выходу на линию

В столице уже три месяца курсирует первый в России полностью беспилотный трамвай. За это время он перевез свыше 40 тысяч пассажиров. Разработанная столичными специалистами инновационная технология доказывает свою безопасность и надежность. Беспилотный транспорт совершил почти 1,6 тысячи рейсов и проехал по маршруту более 20 тысяч километров с учетом испытаний. Важно, что трамвай ни разу не нарушил правила дорожного движения и точно придерживается графика. Беспилотная разработка — собственность правительства Москвы. Программное обеспечение для трамвая создали сотрудники Московского метрополитена без привлечения сторонних компаний.