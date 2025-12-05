Ричмонд
В 2026 году Самарская область купит 31 трамвай, 101 автобус и 31 троллейбус

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о программе по обновлению общественного транспорта.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области идет планомерная работа по обновлению общественного транспорта. Об этом заявил губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии 5 декабря. По его словам, именно эту задачу он поставил перед собой одной и первых, как только возглавил регион.

«По итогам 2025 года область приобретет 242 автобуса, 40 трамваев и 16 троллейбусов», — рассказал Вячеслав Федорищев.

Новый транспорт поступил в Самару, Тольятти, Чапаевск.

В следующем году работа по обновлению общественного транспорта продолжится. Уже заключены контракты на покупку 31 трамвая, 101 автобуса и 31 троллейбуса. Если позволят средства, транспорт могут закупить дополнительно.

