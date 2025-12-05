СМИ: ФРГ перебрасывает в Польшу истребители для защиты восточного фланга НАТО

В четверг представители ВВС Германии сообщили, что немецкие истребители Eurofighters действуют в рамках миссии НАТО «Восточный страж». До марта 2026 года они будут размещены в Мальборке, примерно в 60 километрах от польского Гданьска и в 80 километрах от российского Калининграда, пишет издание The Financial Express. В состав нового контингента войдут пилоты, техники, охранный персонал и военная полиция, уточняет издание Haberler.