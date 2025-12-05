СМИ: ФРГ перебрасывает в Польшу истребители для защиты восточного фланга НАТО

В четверг представители ВВС Германии сообщили, что немецкие истребители Eurofighters действуют в рамках миссии НАТО «Восточный страж». До марта 2026 года они будут размещены в Мальборке, примерно в 60 километрах от польского Гданьска и в 80 километрах от российского Калининграда, пишет издание The Financial Express. В состав нового контингента войдут пилоты, техники, охранный персонал и военная полиция, уточняет издание Haberler.
Этой миссией мы посылаем еще один решительный сигнал поддержки нашему соседу Польше и НАТО в целом.
Кроме того, Германия направила истребители Eurofighter в Румынию на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией. Новое развертывание, как пишет Haberler, направлено на предотвращение предполагаемых нарушений воздушного пространства российскими боевыми самолетами в районе Балтийского моря и вторжения БПЛА на территорию НАТО.
Как напоминает TFE, операция «Восточный страж» стала ответом на вторжение беспилотников в воздушное пространство Польши в середине сентября. Тогда страны НАТО подняли в воздух польские истребители F-16, голландские F-35, итальянские самолеты наблюдения AWACS и самолеты-заправщики. Позднее они обвинили Россию в этом инциденте. Москва отрицает свою причастность.