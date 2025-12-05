Удмуртские модели горной техники успешно прошли испытания

Торкрет-установка, машина для перевозки бетона и многофункциональная машина с ножничным подъемником, изготовленные в Удмуртской Республике, успешно прошли опытно-промышленные испытания в Мурманской области и Башкирии. Поддержка отечественного производства отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономики региона.
Сначала технику испытали на внутреннем полигоне компании «Римера», имитирующем дорожный рельеф подземных рудников. Специалисты настроили алгоритмы управляющих программ, организовали сервисную группу, создали склад запасных частей и расходных материалов. Это позволило проводить испытания в круглосуточном двухсменном режиме. Кроме того, широкая комплектация машины с ножничным подъемником позволила задействовать ее при различных монтажных работах на поверхности месторождения. Например, при ремонте и восстановлении импортной горной техники.
«Клиенты отметили ряд существенных конструктивных преимуществ нашей продукции и высокий уровень сервисного сопровождения. Поэтому после прохождения опытно-промышленных испытаний наше оборудование для подземной горной добычи продолжит работу на месторождениях Башкортостана и Мурманской области. В ближайшее время мы планируем отправить на испытания еще одну модель горной техники — анкероустановщик», — отметил генеральный директор группы компаний «Римера» Станислав Великий.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.