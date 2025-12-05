Удмуртские модели горной техники успешно прошли испытания

Сначала технику испытали на внутреннем полигоне компании «Римера», имитирующем дорожный рельеф подземных рудников. Специалисты настроили алгоритмы управляющих программ, организовали сервисную группу, создали склад запасных частей и расходных материалов. Это позволило проводить испытания в круглосуточном двухсменном режиме. Кроме того, широкая комплектация машины с ножничным подъемником позволила задействовать ее при различных монтажных работах на поверхности месторождения. Например, при ремонте и восстановлении импортной горной техники.