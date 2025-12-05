«Мы начали летать в Израиль в 1995 году». «Белавиа» объявила о возобновлении регулярных рейсов из Минска в Тель-Авив с 8 января 2026

В пресс-службе уточнили, что с 8 января 2026 года возобновляются регулярные прямые рейсы из Минска в Тель-Авив. Они будут выполняться два раза в неделю: в четверг и в воскресенье. Вылет из белорусской столицы указан в 07.10 с прибытием в Тель-Авив в 12.20. Обратный рейс будет выполняться в 13.15 с посадкой в Минске в 20.40 (время указано местное).