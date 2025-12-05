Ричмонд
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мы начали летать в Израиль в 1995 году». «Белавиа» объявила о возобновлении регулярных рейсов из Минска в Тель-Авив с 8 января 2026

«Белавиа» снова начнет летать из Минска в Тель-Авив с 8 января 2026.

Источник: Комсомольская правда

«Белавиа» снова начнет летать из Минска в Тель-Авив с 8 января 2026 года. Подробности рассказали в пресс-службе белорусского авиаперевозчика.

«Тель-Авив снова в расписании Belavia!» — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что с 8 января 2026 года возобновляются регулярные прямые рейсы из Минска в Тель-Авив. Они будут выполняться два раза в неделю: в четверг и в воскресенье. Вылет из белорусской столицы указан в 07.10 с прибытием в Тель-Авив в 12.20. Обратный рейс будет выполняться в 13.15 с посадкой в Минске в 20.40 (время указано местное).

В «Белавиа» отметили, что продолжительность полета окажется 6 часов 10 минут из Минска в Тель-Авив. А в обратном направлении — 6 часов 25 минут. Стоимость билета в одну сторону составит от 670 рублей, а туда — обратно — от 1327 рублей. Билеты можно приобрести на официальном сайте «Белавиа», у агентов и в офисах продаж.

«Тель-Авив — одно из первых направлений маршрутной сети Belavia. Мы начали летать в Израиль в 1995 году. А сейчас возобновляем рейсы после приостановки программы в феврале 2022-го по причинам, независящим от авиакомпании», — напомнили в пресс-службе.