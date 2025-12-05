Ричмонд
В Иркутске в марте 2026 года с новой программой выступит Олег Газманов

Артист назвал свою программу «Я по жизни загулял».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Олег Газманов, популярный российский певец, поэт и композитор, даст концерт в Иркутске 10 марта 2026 года. Согласно информации на официальном сайте исполнителя, это будет его первое выступление в столице Приангарья за последние три года.

Олег Газманов в Иркутске 2026: концерт, билеты.

В рамках новой концертной программы, получившей название «Я по жизни загулял» (6+), артист исполнит как полюбившиеся хиты прошлых лет, так и свои новые композиции.

Продажа билетов уже идет в самом разгаре: распроданы центральные места в партере и рядом со сценой. Чтобы посмотреть на выступление артиста, поклонникам нужно будет заплатить от 3 до 9 тысяч рублей.

Крайний раз Олег Газманов выступал перед зрителями областного центра в марте 2023 года. Тогда гости даже вышли на сцену, чтобы исполнить танцевальный флэшмоб под знаменитую песню «Морячка».