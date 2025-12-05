Уникальный парад планет увидят волгоградцы в первых числах 2026 года

Как сообщают специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в следующий раз такой парад планет жители нашей планеты увидят только в 23-м веке.
С 6 по 9 января на небе одновременно выстроятся в одну линию с Солнцем сразу два ближайших к Земле небесных тела — Венера и Марс. При наблюдении с Земли звезда и две планеты соединятся практически в одну точку — они сойдутся на расстоянии около 1º. 6 и 7 января оно увеличится до 1.2º, а восьмого числа уменьшится до менее 1º.
«За последние 500 лет такое астрономическое явление можно было наблюдать всего трижды: в июле 1669-го, в апреле 1682-го и в июне 1968 года. В текущем тысячелетии оно предполагается четырежды — в январе 2026-го, в июне 2267-го, в декабре 2324-го и в декабре 2623 года», — поясняют в лаборатории.
В настоящее время Марс и Венера уже приближаются к Солнцу и находятся от него на расстоянии около 10º — Марс слева, а Венера справа. К 31 декабря расстояние сократится до 2—3º. Во второй половине января с Солнцем соединятся три небесных тела — Венера, Марса и Меркурия, расстояние между ними составит меньше 4º. В следующий раз они встретятся так близко в июне 2235-го.
