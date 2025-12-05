Уникальный парад планет увидят волгоградцы в первых числах 2026 года

В настоящее время Марс и Венера уже приближаются к Солнцу и находятся от него на расстоянии около 10º — Марс слева, а Венера справа. К 31 декабря расстояние сократится до 2—3º. Во второй половине января с Солнцем соединятся три небесных тела — Венера, Марса и Меркурия, расстояние между ними составит меньше 4º. В следующий раз они встретятся так близко в июне 2235-го.